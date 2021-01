"Die strenge aanpak loont": OHL heeft weinig last van coronagevallen en wil die lijn doortrekken op stage

OHL speelde een schitterend eerste seizoensdeel, ook al werd 2020 wel afgesloten met twee opeenvolgende nederlagen. Een stage in het Genkse moet de Leuvenaars klaarmaken om er in 2021 weer helemaal te staan. Volledig volgens de coronaregels.

"We hebben zowel het hotel als de voetbalvelden van Bregel Sport exclusief tot onze beschikking. We worden dus niet geconfronteerd met andere mensen, behalve dan het personeel van het hotel. Iedereen is vooraf getest en ook tijdens de stage vinden er regelmatig testen plaats", omschrijft Marc Brys op de webstek van OHL de omstandigheden van het trainingskamp.

Ook de spelers en stafleden zelf laten niets aan het toeval over. "We dragen een mondmasker en tijdens het eten houden we voldoende afstand van mekaar. Dat maakt dat we tot op vandaag zo goed als gespaard bleven van het coronavirus. Die strenge aanpak loont dus wel degelijk. Alle spelers en leden van de staf tonen heel veel zin voor verantwoordelijkheid op dat gebied."

We willen een goeie basis leggen voor vervolg competitie

Wat verwacht Marc Brys nog van de stage? "Het wordt sowieso anders dan de traditionele, wat langere voorbereiding in een zuiders land. We willen in eigen land een goeie basis leggen voor het vervolg van de competitie. We dienen uiteraard rekening te houden met de weer heel erg drukke weken die ons nadien wachten." OHL geeft op zondag 10 januari Anderlecht partij in de competitie.