Clement laat zich uit over eventueel Chinees avontuur en schrok van onverwacht emotioneel moment: "Dat pakte mij dat op een manier die nog maar weinig is gebeurd"

Club Brugge begon aarzelend aan het seizoen, maar raakte de laatste weken weer onder stoom. Net als vele andere ploegen, mist blauw-zwart zijn fervente aanhang. Ook Philip Clement kan niet wachten totdat hij weer mag coachen in een vol Jan Breydel.

"Ik kijk er hard naar uit om weer met publiek te spelen", zegt Clement. in De Zondag. "Ik ben iemand die zijn emoties goed onder controle kan houden, maar in 2020 ben ik toch één keer geschrokken van mezelf: toen we tegen Waasland-Beveren voor het eerst weer met wat publiek mochten spelen, pakte mij dat op een manier die nog maar weinig is gebeurd."

"Dan ben je je meer dan ooit bewust van wat de impact op jou is van de gezangen en de blijdschap van de supporters die weer in de tribunes zitten. Dan besef je nog veel meer: dat maakt het echt leuk en dat is waarom je deze job graag doet."

Geen Leko-scenario

Het financiële aspect is dus allesbehalve doorslaggevend voor de Brugse T1, die een scenario zoals Ivan Leko die vertrok naar China uitsluit. "Daarvoor volstaat geen enkel bedrag. Mijn enige doel is opnieuw de titel pakken met Club en die te vieren met de supporters."