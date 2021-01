Martinez verwacht dat 2021 het jaar wordt van geplaagde Rode Duivel: "Deze tegenslag zal hem alleen maar hongeriger maken om zich te bewijzen"

Komende zomer wordt het uitgestelde EK afgewerkt. Het is nog maar de vraag op welke spelers bondscoach Roberto Martinez gaat kunnen rekenen na een erg zwaar seizoen met vele matchen door corona.

Martinez hoopt nog steeds op een topfitte Eden Hazard ondanks alle blessureleed waarmee de Rode Duivel heeft gekampt het afgelopen jaar. Hij maakt zich dan ook geen zorgen over zijn kapitein.

"Neen, totaal niet", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Mocht Eden elke keer weer hervallen in dezelfde blessure, dan wel. Maar dat is niet zo, hij heeft gewoon brute pech. Het herstel van de enkel verliep uitstekend, daarna testte hij positief op corona en liep hij een spierblessure op."

"Niet zo vreemd, want als je lang niet speelt, heeft je lichaam tijd nodig om in balans te komen. Deze tegenslag zal Eden alleen maar hongeriger maken om zich te bewijzen in 2021."