Twee eersteklassers worden er meteen uitgeknikkerd in Spaanse beker

In de Spaanse beker moesten in de tweede ronde de eersteklassers voor het eerst aan de bak en dat ging meteen gepaard met de eerste verrassingen.

Ze zullen niet de eerste zijn, maar de spelers van Celta de Vigo zullen waarschijnlijk wel met een kater vanuit Ibiza terugkeren. De eersteklasser gingnamelijk met de billen bloot tegen derdeklasser UD Ibiza uit het gelijknamige feesteiland. Ibiza kwam 4-0 voor toen Celta pas wakker schoot en nog twee doelpunten maakte. Dat was echter niet genoeg, in de blessuretijd liep Ibiza nog uit tot 5-2. In de Spaanse competitie gaat het wat beter voor Celta, daar staan ze 8e.

Maar Celta is niet de enige eersteklasser die er meteen uitgaat want ook Getafe liet zich ook verrassen door een derdeklasser. Want CF kon met 1-0 de zege thuishouden. Na 6 minuten zette Galan de eindscore al op het bord. Getafe probeerde de gelijkmaker nog wel te scoren, ze lieten maar liefst 21 schoten noteren tegenover de 5 schoten van Cordoba. Maar toch is het de thuisploeg die door is.