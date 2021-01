D-day voor Hans Vanaken

Hans Vanaken kreeg van het bondsparket een schorsingsvoorstel van vier wedstrijden. Club Brugge ging niet akkoord, maar het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal volgde de motivering van het Bondsparket. Club Brugge ging in beroep ...

Het Disciplinair Comité liet vorige week weten dat Hans Vanaken voor vier wedstrijdagen geschorst wordt. Twee dagen schorsing en een boete van 2.000 euro voor de fout op Eupen-verdediger Andreas Beck en twee dagen schorsing voor de scheldpartij (kutrefs, kutregels, onnozelaars...) aan het adres van de scheidsrechters.

Caufriez

Club Brugge ging in beroep: zeker voor de fout op zich vragen ze de 'vrijspraak' omdat de fout niet intentioneel was. Ook slachtoffer Beck had na de match aangegeven dat hij de fout niet zó erg vond uiteindelijk.

Dat beroep wordt dinsdag uitgesproken door de bondsinstanties. Ook in de zaak rond Caufriez volgt overigens een definitieve uitspraak - ook hem wacht een zware straf.