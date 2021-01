Eupen-coach Benat weet waar hij voor staat: "Belangrijkste maand van het seizoen"

Bij Eupen zetten ze 2021 in met een covid-vrije selectie maar ook met 8 wedstrijden. Trainer Jose Benat ziet alvast kansen voor Eupen in zijn eerste wedstrijd van een drukke maand januari, thuis tegen Racing Genk.

Met 8 wedstrijden op 1 maand, moet Eupen net geen kwart van alle wedstrijden van dit seizoen op 1 maand afwerken. Vorige maand werd het jaar slecht afgesloten met verliespartijen tegen Club Brugge en Zulte Waregem. "Tegen Zulte, dat kwam hard aan. We stonden 2-0 voor en geven het in het laatste kwartier helemaal weg. Deze maand januari zal de rest van ons seizoen bepalen", denkt de Spanjaard.

Tijd om te vieren was er niet in de Oostkantons tijdens de feestdagen. "Ik ben voort blijven trainen want door corona hadden velen een trainingsachterstand. Pas in februari kunnen de spelers enkele dagen verlof krijgen", klinkt het. "We zullen ook niet in West-Vlaanderen overnachten tussen onze wedstrijden in Cercle Brugge en Oostende, dat is enorm lastig in deze omstandigheden", verklaart hij.