Ex-speler Shevchenko in beeld bij Chelsea als potentieel opvolger Lampard

Andriy Shevchenko speelde tussen 2006 en 2008 met wisselend succes voor Chelsea, maar is dertien jaar later weer in beeld bij The Blues.

Eigenaar Roman Abramovich is opzoek naar een eventuele opvolger voor coach Frank Lampard. Verschillende namen hebben al de ronde gedaan, onder andere Thomas Tuchel, Massimiliano Allegri, Brendan Rodgers en Ralph Hasenhüttl kwamen al ter sprake. Maar nu is ook de naam van Shevchenko genoemd. De voormalig topspits speelde twee jaar voor Chelsea. Sinds 2016 is hij aan de slag als bondscoach van Oekraïne. Hij loodste zijn geboorteland naar het EK van 2021, waar het onder meer Nederland zal treffen. Maar het zou dus zomaar kunnen zijn dat we hem niet op het EK aan de slag zullen zien, maar als coach van Chelsea op Stamford Bridge.