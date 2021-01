Na het ontslag na een draw tegen Man City: Slaven Bilić gaat in China aan de slag

Het was een opmerkelijk moment in het Premier League-seizoen: Slaven Bilić die midden december moest opkrassen bij West Bromwich Albion. Een dag nadat hij met zijn team 1-1 was gaan spelen... bij Manchester City. De Kroaat heeft nu een nieuwe uitdaging gevonden.

Ontslagen worden nadat je ploeg Man City buitenshuis in bedwang houdt: Bilić zal er raar van hebben opgekeken. De slechte reeks van West Brom woog klaarblijkelijk te zwaar door: het had slechts één zege geboekt in dertien wedstrijden.

Allardyce volgde Bilić op. Het is ondertussen nog niet gebeterd bij West Brom. Het ging wel gelijkspelen op Anfield Road tegen Liverpool. Titelkandidaten buitenshuis bedwingen is dus wel iets wat The Baggies ligt. De andere wedstrijden draaiden echter allemaal uit op ruime nederlagen. West Brom staat negentiende in de Premier League.

In zelfde competitie als landgenoot Leko

Dat is dus niet langer het probleem van Slaven Bilić, die weer volop vooruit kijkt. Hij heeft een nieuwe uitdaging gevonden en wel in China. Bilić is de nieuwe trainer van Bejing Guoan. Lang heeft hij dus niet zonder job gezeten. Net als zijn landgenoot Ivan Leko is hij voortaan coach in de Chinese Super League.