Beloftencoach Antwerp kan geen kwaad woord over Lamkel Zé zeggen: "Geef hem een bal en hij is content"

Wat gaan ze bij Antwerp met Didier Lamkel Zé aanvangen? Als ze hem willen reïntegreren in de A-kern moeten ze dat doen voor er weer publiek op de tribunes zit, want de harde kern wil hem momenteel niet in een Antwerp-truitje zien. Bij de beloften hebben ze echter niks dan goeie woorden voor hem.

Gill Swerts, de beloftencoach van The Great Old, heeft er geen problemen mee. "Didier komt altijd op tijd, is er altijd. Hij heeft zijn kwaliteiten en die laat hij ook altijd zien, al is het niveau bij de beloften en bij de eerste ploeg natuurlijk niet hetzelfde. Hij scoort vaak, is een surplus aan kwaliteit. Voor die jonge gasten is dat alleen maar goed, hij maakt de rest beter, op het veld is hij de ideale ploegmaat", zegt hij in HLN.

Eigenlijk mag je Lamkel Zé niet te veel tijd geven om na te denken. "Wij hebben nooit problemen gehad met hem. Niet op trainingen, niet op wedstrijden. Didier is een voetballer pur sang, hé. Je zou hem eigenlijk 24 op 7 op het veld moeten houden. Geef die jongen een bal en hij is content."