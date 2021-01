Brute pech en een knoop die Vercauteren alvast niet moet doorhakken: sterkhouder is maanden buiten strijd

Frankie Vercauteren zet sinds deze week de lijnen uit bij Royal Antwerp FC. Over een zaak moet hij alvast geen knoop doorhakken.

Ivan Leko had in december even de kans gegeven aan doelman Beiranvand, maar koos snel opnieuw voor Jean Butez.

Mogelijk zou dat onder Vercauteren opnieuw kunnen wijzigen, want iedereen begint nu uiteraard een beetje opnieuw op gelijke voet onder de nieuwe coach.

En Beiranvand zal wel degelijk de komende weken in doel staan. Uit noodzaak, want volgens Het Nieuwsblad heeft Jean Butez zich geblesseerd.

Hij liep een enkelblessure op tijdens een training en zou twee à drie maanden buiten strijd zijn. Ferme pech voor de goalie.