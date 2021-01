Eupen ging kopje onder tegen Genk: "We komen nu eenmaal uit een moeilijke periode"

KAS Eupen deed wel zijn best tegen KRC Genk, maar finaal ging het toch helemaal kopje onder: 1-4. Benoit Poulain liet zich uit over de zaak.

Benoit Poulain was uiteraard ontgoocheld na de 1-4 nederlaag: "Het was een moeilijke wedstrijd, de score is uiteindelijk zwaar geworden. Het is moeilijk om te accepteren."

"We waren goed in de eerste helft, maar verloren Musona op een kans waar we hadden kunnen scoren. We hopen dat het meevalt met hem", aldus de centrale verdediger.

Ritme vinden

Poulain zelf had al twee maanden niet meer gespeeld: "Ik hoop dat het beter zal gaan de komende weken. Ik voel me goed, maar ik moet het ritme nog vinden."

"We gaan punten moeten pakken, maar het is duidelijk dat we uit een heel moeilijke periode komen. We willen zo snel mogelijk ons niveau terugvinden."