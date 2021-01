Intussen maakt Coucke zich zorgen na vertrek van Van Eetvelt...

Het is allemaal correct verlopen. Karel Van Eetvelt wou zelf weg en voorzitter Wouter Vandenhaute heeft hem weinig in de weg gelegd. Maar eigenaar Marc Coucke maakt zich wel zorgen, want wie gaat straks de belangen van Anderlecht binnen de Pro League verdedigen?

Van Eetvelt is verkozen tot de Raad van Bestuur van de Pro League en kan dus in naam van Anderlecht mee onderhandelen over competitieformats en tv-geld. Maar als hij straks op 1 april vertrekt, verliest Anderlecht misschien wel zijn plaats binnen de Raad van Bestuur. De functie is naam- en niet clubgebonden. Het is nog maar de vraag of Vandenhaute of de nieuwe CEO Jos Donvil verkozen worden.

En daar maakt Marc Coucke zich zorgen om, weet Het Nieuwsblad. Coucke vroeg Van Eetvelt om te blijven, maar die was niet te verwurmen. Anderlecht dreigt aan macht binnen de Pro League in te boeten en dat ziet Coucke niet graag gebeuren.