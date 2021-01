West Ham zoekt nieuwe spits bij stadsgenoot

Nadat Sebastien Haller naar Ajax is vertrokken is West Ham op zoek naar een vervanger. Deze kunnen ze vinden bij stadsgenoot Arsenal.

Volgens het Engelse Daily Mail is Arsenal aanvaller Eddie Nketiah op weg naar West Ham. De Engelse belofteninternational van 21 jaar heeft dit seizoen voor Arsenal in 21 wedstrijden vijf doelpunten opgetekend en één assist gegeven.

Hij was vooral heel goed bij schot in de Europa League. Daar scoorde hij drie doelpunten in zes wedstrijden voor Arsenal. Momenteel komt in de pikorde achter Emerick Aubameyang en Alex Lacazette.