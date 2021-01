Verrassende transfer van Royston Drente!

Exact één maand nadat de rechtbank hem failliet heeft verklaard maakt Royston Drenthe de overstap naar Murcia in Spanje.

Royston Drenthe was ooit een fantastisch Nederlands talent. Na zijn doorbraak bij Feyenoord mocht hij de overstap maken naar het Spaanse Real Madrid. Na omzwervingen in Engeland, Rusland en Turkije streek hij vorig jaar terug neer in Nederland.

Eind 2020 werd hij door de Nederlandse rechtbank failliet verklaard omdat hij zijn schulden niet meer kon betalen. Nu maakt hij de overstap naar het Spaanse Racing Murcia FC dat uitkomt in de Spaanse 4de klasse. Benieuwd of het voormalig Nederlands talent op 33 jarige leeftijd zowel zijn carrière als zijn leven terug op de rails krijgt.