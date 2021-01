Ex-jeugdproduct Genk verbreekt contract bij Nederlandse eersteklasser en trekt voor twee jaar naar Japan

De carrièrewegen van een voetballer zijn soms ondoorgrondelijk. Jordy Croux, opgeleid bij Genk en ook nog uitgeleend aan OHL, verlaat met onmiddellijke ingang Roda JC en trekt naar Japan.

De vleugelaanvaller heeft zijn contract bij Roda JC ontbonden en vertrekt naar het Japanse Avispa Fukuoka waar hij een contract tekent voor twee seizoenen. Croux kwam in de zomer van 2019 naar Kerkrade. In totaal speelde hij 48 officiële duels voor Roda JC, waarin hij 6 maal trefzeker was.

“Jordy heeft voetballende kwaliteiten en was een gangmaker in de groep. Zijn aanwezigheid wordt zeker gemist in Kerkrade", aldus technisch directeur Jeffrey van As. "Daartegenover staat dat wanneer er een bod binnenkomt voor een van onze spelers wij dit altijd serieus bekijken. Jordy had de ambitie om de stap naar het buitenland te maken en gezien het bod vanuit Japan en zijn loyaliteit naar Roda JC gunnen wij hem deze stap dan ook."