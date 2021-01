Philippe Clement wil hem niet laten gaan: "Maar realiteit is helemaal anders"

Philippe Clement wil zijn ploeg zoveel als mogelijk samenhouden. Toch houdt hij rekening met nog enkele vertrekkers.

De transferactiviteit bij Club Brugge heeft al goed gedraaid in deze wintermercato. Al lijkt het dat alle activiteit op het vlak van transfers nog niet helemaal voorbij is in Brugge.

En dat zouden vooral vertrekkers kunnen zijn. Het meest concreet zou het vertrek van Deli zijn, wellicht richting het Turkse Fenerbahce. Met Denswil heeft blauwzwart al een vervanger.

Clement wil de Ivoriaan aan boord houden, maar daar zijn geen garanties voor. “Ik hou het liefst iedereen bij de groep, maar de realiteit leert ons dat zoiets niet altijd mogelijk is. Mogelijk komt er een bod waar zowel de speler als de club wensen op in te gaan. En als dat niet zo is, werken we verder”, aldus Clement op de wekelijkse persconferentie.