Geen trainerswissel in het vooruitzicht bij Cercle: "Clement is de ideale coach voor ons"

Cercle Brugge heeft het jaar bijzonder slecht afgesloten met een 0 op 12. Toch is er tijdens de korte winterstop geen enkele keer aan trainer Paul Clement getwijfeld. Er waren zelfs geen geruchten dat hij ging vervangen worden.

“Neen. Monaco wil als hoofdaandeelhouder misschien nog meer resultaten maar gelooft nog evenveel in de ploeg", aldus voorzitter Vincent Goemaere in KVW. "We blijven geloven dat Paul de ideale coach is voor ons jongerenproject. Dan moet je ook incalculeren dat er al eens een domme rode kaart wordt gepakt. Het is nu aan ons om de situatie te doen kantelen.”

Alle ploegen onderin hebben intussen punten gepakt en na een goeie start blijft er nog weinig van de bonus over. “Zo is dat. Er zijn geen slechte ploegen meer. Bovendien blijft er de factor corona die er bij ploegen als Beerschot en Eupen zwaar heeft ingehakt. De ploegen die getroffen zijn, dragen toch fysiek de gevolgen. Als je pas dan tegen die teams moet spelen, zorgt dat toch voor een scheefgetrokken competitie.”