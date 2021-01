Kompany over zijn ambities voor 2021 en de Gouden Schoen van 2020: "Je kent dat met al die snotneuzen" en "Iemand van blauw en zwart"

"Een goeie gezondheid, dat is het belangrijkste. Voor al de rest gaan we hard werken." Ziedaar, de nieuwjaarswensen van Vincent Kompany voor zichzelf en zijn groep. Eigenlijk voor heel Anderlecht.

Kompany kwam goedgemutst de pers te woord staan. Al die wedstrijden in januari maken hem blijkbaar blij. "Ik verkies dat. In het Engels zeggen ze: "don't believe the hype and don't believe the drama'. Wel, als je veel matchen hebt, kan je niet beginnen zweven of beginnen nadenken over wat fout gaat. Hoe meer matchen, hoe liever. Of ik veel kan roteren? Ik heb een brede kern en geen supersterren. We kunnen kijken naar de vorm van de dag."

Hij kon alvast met vertrouwen de minibreak afwerken, want Anderlecht staat nu al in de top vier. "Of ik daar blij mee ben. Kijk, ik heb vertrouwen, maar ik vertrouw niks. Ik heb zo'n jonge groep die nog heel wisselvallig is. Je kent dat: al die snotneuzen", lachte hij. "We moeten in de play-offs geraken en dan heeft iedereen kans. Ik ambieer altijd het allerhoogste, maar er is ook de realiteit."

Een voorspelling voor volgende week dan... De Gouden Schoen? Wie wint? "(denkt lang na) Ik speelde tijdens die periode zelf nog zeker?", grapte Kompany. "Nee, serieus... Ik vind dat iemand van blauw en zwart moet winnen. Ze hebben heel het jaar gedomineerd. Maar om er eentje uit te pikken. Pfff... Mata voor zijn verdedigend werk, maar er waren er nog."