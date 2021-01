🎥 Axel Witsel loopt enkelblessure op en moet vervangen worden in topper tussen Borussia Dortmund en RB Leipzig

Op dit moment zijn Borussia Dortmund en RB Leipzig tegen elkaar aan het spelen. Axel Witsel was in de basis gestart, maar de Rode Duivel moest al in de eerste helft geblesseerd naar de kant met een enkelblessure.

Iets voor het half uur moest Axel Witsel afhaken in de topper tussen Borussia Dortmund en RB Leipzig. Op de beelden van Eleven Sports is te zien hoe Witsel door zijn enkel gaat zonder dat iemand in de buurt is. Hij werd vervangen door Emre Can. 😩 | Axel Witsel loopt een enkelblessure op en moet zijn plaats afstaan aan Emre Can. Veel beterschap, Axel! 🤕#RBLBVB pic.twitter.com/6XFDhtE03q — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 9, 2021





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg RB Leipzig - Borussia Dortmund nu live op Voetbalkrant.com.