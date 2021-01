Trekt Dries Wouters naar andere Belgische club? "Een jongen als hem zou zeker een meerwaarde zijn"

Dries Wouters krijgt de laatste weken te weinig speelminuten en de middenvelder van KRC Genk zou dan ook aan een vertrek kunnen denken. Met STVV is er alvast een geïnteresseerde ploeg.

In de eerste twee matchen van dit stond Wouters nog in de basis bij KRC Genk, maar daarna kreeg de middenvelder minder kansen. Hij zou in totaal in acht wedstrijden meedoen en daarin was Wouters goed voor één assist.

Hij zou dus kunnen vertrekken bij de Limburgers en STVV lijkt aan hem te denken. "Op de zes hebben we al veel spelers, maar een jongen als Wouters zou een meerwaarde zijn voor onze groep", vertelde trainer Peter Maes en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.