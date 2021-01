Twee extra sterkhouders (even) buiten strijd? Ondanks zege toch grote zorgen: "We zijn het al gewoon ondertussen"

Zulte Waregem hield de punten thuis tegen Moeskroen na een weinig hoogstaande, maar spannende wedstrijd. Francky Dury hield dan weer zijn hart een beetje vast.

Jelle Vossen opende de score voor Zulte Waregem, maar moest op het kwartier al naar de kant. En later in de wedstrijd bleek ook Opare met last te zitten.

"Bij beiden is er iets plots ingeschoten in de hamstrings. Dat kan een verrekking zijn of een scheurtje, we moeten de onderzoeken afwachten", aldus Dury.

Oplossingen zoeken

"Het heeft natuurlijk ook wat te maken met de staat van het veld. Het zou erg zijn als we ze even kwijt zouden zijn, want we missen ook al Chory en Van Hecke onder meer."

"Maar goed: we zijn het gewoon. Met negativisme lossen we niets op, dus we gaan naar de oplossingen zoeken deze week."