Wat een avond voor hattrickheld Hoppe: Eerste Amerikaan die hattrick kan scoren in de Bundesliga

Man van de wedstrijd Matthew Hoppe scoorde drie goals in de overwinning van Schalke 04 tegen Hoffenheim. Hij is nu de eerste Amerikaan die een hattrick kan scoren in de Duitse hoogste klasse.

Amper negentien jaar is Matthew Hoppe, de hattrickheld van Schalke 04 in de competitiewedstrijd tegen Hoffenheim. Hoppe is een centrumspits van 1m91 die voor de U19 van Schalke ook al uitkwam voor de jeugd van Barcelona. In Juli 2019 maakte Matthew Hoppe de overstap naar Schalke 04. Dit seizoen mocht hij al in vijf competitiewedstrijden meedoen met de eerste ploeg van Schalke 04, met zijn afgelopen drie goals als absoluut hoogtepunt. Hoppe is nu de eerste Amerikaan die in de Bundesliga een hattrick kon scoren. Bij Schalke hopen ze nu dat de wind zich eindelijk heeft gedraaid en ze nog kunnen opklimmen uit de degradatiezone.