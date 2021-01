Thibaut Courtois is ontevreden na de beslissing van La Liga

Real Madrid moest vrijdag toch vertrekken naar Osasuna ondanks de geblokkeerde wegen door een sneeuwstorm die Spanje teisterde. Niet alleen José Mourinho sprak zich hier al over uit maar ook Thibaut Courtois had hier zijn idee over.

Real Madrid moest vrijdag urenlang op de tarmac van de luchthaven wachten voor ze konden opstijgen. Er was op dat moment namelijk een sneeuwstorm aan de gang en het vliegveld was zo goed als afgesloten voor vluchten. Uiteindelijk zijn ze toch vertrokken richting Osasuna.

Thibaut Courtois was hier niet over te spreken. Hij zei tegen het Spaanse Movistar: "We doen alleen maar wat we moeten doen. We wisten dat als we niet naar Osanuna gingen dat we automatisch een forfait nederlaag ging krijgen. Maar als je zag hoe de wegen en het vliegveld erbij lag is dit gewoon onverantwoord. Wij zijn geen poppetjes die altijd moeten spelen! Wij hebben ook familie waar we graag terug naar keren!"

Over de wedstrijd zelf had zei hij: "We wilden deze wedstrijd winnen maar de staat van het veld maakte het heel moeilijk voetballen voor beide ploegen. Respect voor wat de mensen van Osasuna hebben gepresteerd om proberen het veld speelklaar te krijgen. Maar deze wedstrijd had uitgesteld moeten worden."