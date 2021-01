Valencia kan terug naar boven kijken na winst Real Valladolid

De gouden jaren van Valencia zijn al even achter de rug. Maar dankzij winst op Valladolid kunnen de Valencianen terug naar boven kijken in het klassement.

In een Spanje dat geteisterd wordt door zware sneeuwval gaat het voetbal gewoon door zoals altijd. Valencia kon vandaag in de laatste wedstrijd van La Liga van dit weekend winnen van Real Valladolid. Dit met het kleinste verschil namelijk 0-1. Doelpuntenmaker van dienst was Carlos Soler die in 14 wedstrijden nu 6 doelpunten heeft gemaakt voor Valencia.

Dankzij deze overwinning nestelt Valencia zich in de lage middenmoot van het het klassement. Omdat alle ploegen zo dicht bij elkaar staan heeft Valencia nog steeds maar 3 punten voorsprong op nummer 18 in het klassement, Elche.