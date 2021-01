Zeven wedstrijden op rij verloren en nog niet onder druk, maar Paul Clement weet dat hij moet beginnen winnen: "Er is echt niet veel nodig"

Komt de kentering er tegen Beerschot morgen? Cercle Brugge heeft zeven wedstrijden op rij verloren. Bij elke andere eersteklasser zou de coach al op straat hebben gelegen of er dichtbij staan. Niet bij de Vereniging, maar lang mag het toch ook allemaal niet meer duren.

Clement wordt gesteund vanuit Monaco. “Bij elke club en op elk niveau waar ik werkte maakte ik al mindere periodes mee”, aldus Clement bij Het Nieuwsblad. “Dat was zo bij de kleinere clubs maar ook bij Chelsea, Bayern, Real en PSG maakte ik dipjes mee, al moet ik toegeven dat ze wel iets minder lang duurden."

Hij heeft het ooit wel al eerder gedaan. “Bij Swansea zaten ze ooit in zak en as en in degradatiegevaar met 3 op 18, maar in de daaropvolgende vijf wedstrijden wonnen we vier keer en speelden we nog eens gelijk. We waren meteen gered en zo zie je maar dat het snel kan gaan. Bij Cercle kan dat ook als we er maar allemaal in geloven. Onze groep is jong maar talentvol en zelden liggen we onder. Meer zelfs, vaak zijn we zelfs de betere ploeg. Er is echt niet veel nodig om deze situatie te doen keren."