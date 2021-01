De Bleeckere legt verschil in beoordeling tussen Vanaken en De Ridder uit: "Geen exacte wetenschap"

Er waren afgelopen weekend wel wat fases die vergelijkbaar waren met die van Hans Vanaken, waarvoor hij rood kreeg. Die van Steve De Ridder was misschien wel de meest opvallende, maar hij werd slechts bestraft met geel. Scheidsrechtersbaas Frank De Bleeckere geeft uitleg...

Vanaken werd drie wedstrijden effectief geschorst, De Ridder kan dit weekend gewoon weer voetballen. “Hier is niets dubbelzinnigs aan. Dit is gewoon een beoordeling die op het terrein gebeurt. Het is een samenwerking tussen een team die daar op het moment zelf allerhande criteria en omstandigheden aan moet koppelen", aldus De Bleeckere in Het Nieuwsblad.

"Iedereen die ooit al eens op het terrein gelopen heeft, weet hoe moeilijk zoiets is. Exacte wetenschap in het voetbal bestaat niet. Wij zijn mensen, geen computers. Het kan gebeuren dat eens iets verkeerd ingeschat wordt.”