D'Arpino ziet KV Oostende twee punten verliezen tegen tien man van Eupen: "Januari is een drukke maand, aan ons om te hergroeperen"

KV Oostende kon thuis met een man meer niet overtuigen tegen KAS Eupen. De punten werden verdeeld in de Diaz Arena. Maxim D'Arpino bleef wel met een teleurgesteld gevoel achter.

Maxim D'Arpino zag zijn ploeg vandaag twee punten verliezen tegen tien man van Eupen. De teleurstelling was groot, maar toch zag hij enkele positieve punten;

"We hebben een uur agressief gespeeld. We moesten winnen om een goede stand in de ranking te veroveren. Maar de vermoeidheid van de match tegen Charleroi speelde ons parten.", gaf de Franse middenvelder toe.

Hij sprak meteen ook zijn ambities uit voor de club:

"Hogerop geraken in de ranking is momenteel het doel. Januari is een drukke maand met veel matchen, we hebben ook nog enkele maanden voor ons in de competitie. We moeten nu echt werken om veel punten te pakken. Maar ik geloof erin. Ik heb geen stress, de resultaten komen. We hebben geknokt, maar het is aan ons om ons hoofd niet te laten hangen. We hebben hier twee punten verloren maar nu moeten we hergroeperen om het de volgende wedstrijd beter te kunnen doen."

De Fransman kreeg vroeg in de wedstrijd een harde tackle te verduren waarbij hij de studs van Agbadou tegen het scheenbeen kreeg. Gelukkig kon hij na verzorging op het veld de wedstrijd hervatten. Agbadou kreeg prompt rood geserveerd van scheidsrechter Van Damme.