Thorgan Hazard herstelt nog steeds van de blessure die hij op 22 december opliep in het bekerduel. Trainer Terzic zegt dat het herstel volgens plan verloopt.

Borussia Dortmund zal het nog eventjes zonder Thorgan Hazard moeten doen. Hazard viel op 22 december in de bekermatch tegen Braunschweig uit met een spierletsel.

Het herstel loopt echter volgens de verwachtingen, zo liet trainer Edin Terzic weten tijdens zijn persbabbel. “Thorgans revalidatie is volop bezig en hij zit volledig op schema. Maar we gaan ervan uit dat hij niet terug op het veld staat voor februari.”

Ook Axel Witsel is out, hij werd deze week geopereerd aan een gescheurde achillespees en zal er maanden niet bij zijn. In de Bundesliga heeft Borussia nu 28 punten en is daarmee vierde in de stand, op vijf punten van leider Bayern München.