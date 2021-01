Romelu Lukaku won tijdens de Gouden Schoen uitreiking de trofee van Beste Belg in het Buitenland. Hij werd in een videoboodschap door verschillende vrienden en ploegmaats bij de Rode Duivels zoals Tielemans en De Bruyne gefeliciteerd.

Uiteindelijk was het trainer Conte die de prijs kwam overhandigen. Maar de Italiaanse coach was net ietsje té enthousiast. Hij vloog Big Rom in de armen en liet de kleine trofee daarbij op de grond vallen. Resultaat: het schoentje staat nog maar half op de bodem van de trofee, maar Romelu kon er allemaal mee lachen.

"Ah, als het de coach niet was dan had mijn zoontje Romeo het vast en zeker gebroken, dus het maakt niet uit. Ik blijf er trots op!", liet hij met een dikke smile weten tijdens een skype-gesprek.

Lukaku volgt een aantal prominente spelers op in het lijstje van Beste Belg in het Buitenland: Courtois mocht de prijs als twee keer in ontvangst nemen, alsook twee keer De Bruyne en drie keer Eden Hazard. “Het is echt een eer om tussen die namen te staan”, aldus Lukaku. “Het zijn allemaal spelers waarvan ik geleerd heb en dankzij hen sta ik nu hier."

Romelu liet ook nog weten ooit hopelijk de Gouden Schoen zelf te winnen. "Ik heb altijd gezegd dat ik mijn carrière wil afsluiten bij Anderlecht. En ik wil dat niet doen als ik nog amper kan spelen. Ik wil daar ook nog Anderlecht van dienst kunnen zijn en prijzen pakken, dus wie weet ooit de Gouden Schoen."