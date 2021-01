Bilbao houdt Real Madrid uit finale Supercup, Hazard gewisseld

Geen Clasico in de finale van de Spaanse Supercup. Het is Athletic Bilbao dat de finale speelt tegen Barcelona. De Basken klopten woensdagavond Real Madrid. Eden Hazard begon in de basis, maar kon eens te meer niet overtuigen.

Bij Athletic Bilbao, dat aan een grijs seizoen bezig is, was veteraan Raul Garcia met twee doelpunten de grote man. Bilbao kwam 0-2 voor, waarna Thibaut Courtois nog erger voorkwam voor de ploeg van Zinedine Zidane. Een kwartier voor het einde lukte Karim Benzema de aansluitingstreffer. Eden Hazard, die in de basis startte, was toen al gewisseld. Hazard speelde een bleke partij en kon zijn ploeg niet op sleeptouw nemen. In minuut 67 kwam Vinicius hem vervangen. In het slot werd het overigens nog twee keer erg warm voor Bilbao. Eerst keurde de VAR de 2-2 van Benzema af, daarna had hij wel erg veel tijd nodig om een penaltyfase voor Real Madrid te beoordelen. Tot opluchting van Bilbao kwam de strafschop er niet.