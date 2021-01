Na een knappe negen op negen volgde recent een magere een op zes tegen Kortrijk en Beerschot. De komende weken wacht AA Gent een erg zwaar programma, maar Hein Vanhaezebrouck is vol vertrouwen: "Het wordt tijd dat we ons terug mengen in dat koerske."

Het was een ontspannen Hein Vanhaezebrouck die vrijdagochtend de pers te woord stond. De T1 van AA Gent beseft dat zijn ploeg dringend moet aanknopen met een driepunter. "Helaas kende onze knappe reeks geen vervolg tegen Kortrijk en Beerschot, al hat dat wel gekund."

"De komende wedstrijden moéten we punten pakken. Dat we tegen goede ploegen spelen, mag wat dat betreft geen excuus zijn." En inderdaad, AA Gent speelt in januari nog tegen Antwerp, Racing Genk, OHL, STVV en Anderlecht. "Het is enkel qua puntenaantal dat we in een dipje zitten", aldus Vanhaezebrouck, "Het plakt bovenin allemaal zo dicht op elkaar. Een reeksje neerzetten en je doet weer helemaal mee. Het wordt tijd voor ons dat we ons terug gaan mengen in dat koerske."

AA Gent ontvangt zondagmiddag Antwerp, dat de kersverse Gouden Schoen in de rangen heeft. "Jammer dat ze niet met de hele ploeg gevierd hebben. Maar sowieso, zo'n bekroning geeft een boost aan de hele spelersgroep. Ook het feit dat Vercauteren eindelijk op het trainingsveld staat, is een stimulans voor hen. Vorig weekend speelden ze een slechte match tegen KV Mechelen, maar ik ben er me van bewust dat we zondag een heel ander Antwerp te zien zullen krijgen."

Nog geen Vadis Odjidja

Wie er zondag zeker nog niet bij zal zijn, is aanvoerder Vadis Odjidja. De hamstringblessure, die hij opliep tegen Club Brugge, blijft de middenvelder parten spelen. "Nee, hij zal er dit weekend niet bij zijn. We hadden gehoopt om hem er sneller weer bij te hebben, maar we mogen zeker niets forceren. De voorbije weken hebben andere jongens al bewezen dat ze klaarstaan om belangrijk te zijn voor het team", besluit Hein Vanhaezebrouck.