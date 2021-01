📷 Spelers Borussia Dortmund steunen Axel Witsel met mooi initiatief

Borussia Dortmund speelt op dit moment tegen 1. FSV Mainz 05. Ze moeten het zonder Axel Witsel doen, want onze landgenoot viel vorige week in de topper tegen RB Leipzig uit met een zware blessure aan de achillespees.

De kans is groot dat Axel Witsel dit seizoen niet meer in actie zal komen. De middenvelder viel vorige week uit met een achillespeesblessure. De spelers van Dortmund zijn er voor Witsel, want voor de wedstrijd tegen Mainz zaterdag waren ze hem aan het steunen met een mooie geste. Zo hadden ze een trui aan met de woorden "Get well soon, Chaloupe!".