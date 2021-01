OFFICIEEL: ex-middenvelder Zulte Waregem wordt verhuurd aan AC Milan

De transfer van Soualiho Meïté naar AC Milan is officieel. De ex-middenvelder van Zulte Waregem wordt verhuurd aan de Italiaanse topclub, maar ze hebben ook een aankoopoptie om zijn transfer definitief te maken.

AC Milan heeft vrijdag de transfer van Soualiho Meïté officieel bekendgemaakt. De Italiaanse topclub huurt de middenvelder van het Italiaanse Torino, maar AC Milan heeft wel een aankoopoptie om de deal permanent te maken.

In het verleden speelde Soualiho Meïté nog voor Zulte Waregem. Bij de Belgische club was de 26-jarige Fransman goed voor 2 doelpunten en 2 assists in 58 wedstrijden. Bij AC Milan zal Meïté met het rugnummer 18 spelen.