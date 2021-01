Topper tussen Liverpool en Manchester United baart een muis

In de Engelse Premier League heeft de topper en 'Hate Game' tussen Liverpool en Manchester United niet veel teweeggebracht. Het duel tussen de nummers 1 en 2 uit het klassement eindigde in een scoreloos gelijkspel.

In de eerste helft was het al duidelijk dat beide ploegen vooral bang waren om te verliezen en niet echt de wil om te winnen. United stond in het klassement 3 punten voor op Liverpool en wou de thuisploeg vooral niet op gelijke hoogte laten komen.

Getuige daarvan is deze opvallende statistiek: Het eerste schot van de partij van Manchester United viel pas na 34 minuten. De laatste keer dat de fans zo lang moesten wachten op een schot van hun ploeg, was hun vorige wedstrijd op Anfield, toen viel dat schot in de 40e minuut. 0-0 was dus de logische ruststand.

United betere ploeg in tweede helft

Liverpool kon in de vorige twee Premier League-games niet scoren en leek ook tegen United niet sterk genoeg aanvallend.

De bezoekers kwamen beter in de wedstrijd en kregen ook de beste partijen. Op afstandsschoten na kreeg Paul Pogba nog een uitstekende kans in de 80e minuut maar doelman Alisson pareerde uitstekend. De grootste kans van Liverpool was een schot van Thiago, dat uitstekend uit doel werd gezweefd door De Gea.

Door dat punt schiet Liverpool niet veel op in de stand. Leicester City springt zelfs over de regerende landskampioen naar de tweede plaats. Als City wint van Crystal Palace, zakken ze weg naar plek 4. United blijft leider met een voorsprong van 2 punten op Leicester.