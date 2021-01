Vrancken zag verdediger met spierblessure uitvallen: "Benieuwd om de schade op te meten na januari"

De schade zal moeten opgemeten worden na het weekend. En na de maand januari. Maar ook Wouter Vrancken maakt zich veel zorgen. Hij heeft immers niet de kern om nog veel blessures op te vangen.

Na zeven minuten in Charleroi zag Vrancken reeds Sheldon Bateau naar zijn lies grijpen. Het werd al snel duidelijk dat de verdediger niet meer verder kon. "Hij had enkele weken geleden al last aan de adductoren en ik denk dat het dezelfde blessure is. Maar hij is op tijd gestopt om het niet erger te maken, denk ik. Zulke velden zijn natuurlijk niet goed voor de spieren. Zeker niet als je voor een paar zotte weken staat", aldus Vrancken.

De trainer van KV Mechelen is ook niet opgezet met de drukke kalender, die koste wat het kost afgewerkt moet worden. "Ik ben benieuwd om de blessurelast op te meten na de maand januari. Niet enkel bij ons, maar bij alle teams. Het wordt geen evidentie om hier zonder kleerscheuren door te komen."