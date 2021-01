Genk legt klacht neer na sneeuwpartij in Moeskroen: "Dit kunnen we niet accepteren, Moeskroen deed weinig tot niets"

Racing Genk had voor de partij tegen Moeskroen al gemeld dat ze de partij onder voorbehoud zouden spelen. De uitslag draaide verkeerd uit voor de tweede in de stand en nu dienen ze ook klacht in tegen de staat van het veld.

CEO Erik Gerits neemt geen blad vor de mond en zegt dat de match nooit gespeeld had mogen worden. "Overmacht kan altijd gebeuren, maar daar is hier geen sprake van. Twee uur voor de aftrap sneeuwe het al niet meer. Enkelen uit onze entourage waren vroeg in Moeskroen en zagen dat de club weinig of niets deed om het veld speelklaar te krijgen. De sneeuw was aangekondigd, waarom organiseren ze zich dan niet beter?, vraagt hij zich luidop af bij HLN.

Dat Genk gewoonweg een slechte verliezer is nu, wuift Gerits weg. "Vooraf hadden we al geprobeerd om de wedstrijd te laten uitstellen. Er zijn reglementen en het getuigt net van goed management dat wij deze stappen ondernemen. Nu moeten de bevoegde instanties beslissen wat de gevolgen zijn", besluit hij.

"Tegelijk wil KRC Genk het debat op gang brengen om strengere eisen op te leggen aan clubs op het hoogste niveau, zodat vermeden wordt dat wedstrijden gespeeld worden in omstandigheden die normaal voetbal in de weg staan en de integriteit van de spelers in gevaar brengen", staat op hun website te lezen.