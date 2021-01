Alle ogen zullen gericht zijn op Romelu Lukaku tijdens de Derby d'Italia

De weg om de Scudetto heeft al jaren niet meer zo open gelegen. Inter is één van de kanshebbers om de dominantie van Juventus eindelijk te doorbreken. Zondagavond staan ze tegenover elkaar in de Derby d'Italia, en veel ogen zullen gericht zijn op de Beste Belg in het Buitenland, Romelu Lukaku.

Inter wist maar één keer te winnen in de laatste 15 wedstrijden tegen Juventus. De laatste keer dat dat lukte was Frank de Boer nog trainer van Inter. Mauro Icardi was degene die de Nederlander de zege bezorgde. Zo'n statistieken zeggen natuurlijk veel over de verstikkende dominantie die Juventus heeft over de andere topclubs in de Serie A. Wanneer het écht telt, staat de ploeg uit Turijn er altijd.

Dat was ook twee weken geleden het geval, toen Juventus een klinkende zege boekte in de topper tegen het AC Milan van Alexis Saelemaekers en Zlatan Ibrahimovic (1-3) of toen Barcelona in de Champions League met 0-3 de boot inging. Toch is De Oude Dame iets van zijn onaantastbaarheid kwijtgeraakt. Het is dan ook een raar jaar voor alle competities. Corona laat haar sporen na... De ploeg van Andrea Pirlo neemt door de zege tegen AC Milan weer mee in de titelrace, maar ze ogen nog steeds fragiel.

Bij Inter bestaat er geen discussie over wie de échte sterspeler is. Onze landgenoot Romelu Lukaku lijkt dit jaar nóg beter te zijn geworden. De nog steeds nog maar 27-jarige Rode Duivel staat dit seizoen al op 17 doelpunten in 22 wedstrijden en wordt steeds dominanter in de speelwijze van Inter. In gesprek met France Football vertelde Big Rom hoe coach Conte van hem een completere voetballer heeft gemaakt.

'De eerste drie maanden dat ik bij Inter zat, trainde Conte mij alleen maar met mijn rug naar het doel. Bij iedere training zette hij Andrea Ranocchia (de grootste en sterkste speler uit de selectie, red.) in mijn rug. Die droeg hij op om me hard aan te pakken. Iedere keer dat ik de bal kwijtraakte, moesten we de hele oefening vanaf het begin opnieuw starten', vertelde Lukaku. De spits, die donderdag werd verkozen tot 'Beste Belg in het buitenland', heeft er zichtbaar grote stappen in gemaakt, waardoor zijn partner Lautaro Martínez nu ook beter uit de verf komt.

Zondag zullen alle ogen dus op Big Rom gericht zijn. Zal hij eindelijk de beslissende speler zijn in een topwedstrijd? Of misschien nog belangrijker: Zou hij wel eens de speler kunnen zijn die Inter aan een eerste Scudetto kan helpen sinds het vertrek van Mourinho in 2010?