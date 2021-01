Genk en Kortrijk hebben weinig kans op succes met hun klachten: "In topcompetities veel matchen in vergelijkbare of slechtere omstandigheden"

KV Kortrijk en Genk dienden klacht in nadat ze eerder al voorbehoud aangetekend hadden voor de speelomstandigheden in respectievelijk Oostende en Moeskroen. Maar die klacht heeft weinig kans op slagen, zoals het Referee Department al liet doorschijnen.

KV Kortrijk en Genk vonden dat Oostende en Moeskroen er niet genoeg aan deden om het veld bespeelbaar te maken. Daarom moest er op een besneeuwd veld gespeeld worden. Beide clubs speelden onder voorbehoud en lieten daar ook een officiële klacht op volgen.

Hieronder kan u de volledige verklaring van het Referee Department lezen, die aanhalen dat ze de beslissingen van de refs steunen. Ook de kalendermaker zal blij zijn dat er geen matchen werden uitgesteld. De kans is klein dat de KBVB de klacht van de twee ploegen dan ook zal involgen. Het heeft meer kans om een stille dood te sterven.

Scheidsrechters op alle voetbalniveaus zijn ervaren in het nemen van beslissingen over het al dan niet starten (of voortzetten) van een wedstrijd vanwege het weer en/of de toestand van het speelveld.



Dit geldt vooral tijdens de wintermaanden, wanneer de weersomstandigheden moeilijk kunnen zijn, bijv. bij harde wind, zware regen, sneeuw, vriestemperaturen…

De prioriteit van elke scheidsrechter bij het beslissen of een wedstrijd al dan niet gespeeld kan worden (of worden voortgezet) is de veiligheid van de spelers.

Als er een veiligheidsrisico is, worden geen andere factoren in overweging genomen en wordt de wedstrijd niet gespeeld/voortgezet, ongeacht de impact die dit kan hebben op toeschouwers, media (TV), wedstrijdschema's...

Als er geen veiligheidsrisico voor de spelers is, zal de scheidsrechter een aantal spelgerelateerde factoren in overweging nemen bij het beslissen of een wedstrijd moet beginnen of kan doorgaan.

De belangrijkste factoren zijn:

- Kan de bal vrij over het oppervlak bewegen?

- Zijn de lijnen zichtbaar?

- Kunnen de assistent-scheidsrechters over het veld kijken (om buitenspel te beoordelen)?

- Hebben de doelverdedigers voldoende zicht?

De scheidsrechter houdt geen rekening met wedstrijdplanning... behalve mogelijk in internationale competities (bijvoorbeeld: UEFA Champions League) waar het herschikken van wedstrijden problematisch kan zijn.

De scheidsrechters in de wedstrijden van gisteren hadden de veiligheid van de spelers voorop en volgden de juiste procedures om te bepalen dat, hoewel de omstandigheden moeilijk waren, het veilig was voor beide teams om te spelen.

Het Professional Refereeing Department steunt hun beslissingen en merkt op dat in topcompetities in heel Europa veel wedstrijden in vergelijkbare (of slechtere) omstandigheden werden gespeeld.