🎥 Michael Krmencik (Club Brugge) vindt vlot de weg naar doel bij PAOK Saloniki!

Michael Krmencik doet het uitstekend in de Griekse competitie. Het voorbije weekend zorgde de aanvaller namelijk voor zijn tweede doelpunt voor PAOK Saloniki. De Griekse club haalde het met 0-3 van OFI.

Bij Club Brugge kunnen ze tevreden zijn. Terwijl haar nieuwe aanvaller Bas Dost zich direct heeft geïntegreerd en al in zijn eerste twee wedstrijden kon scoren, werkt Michael Krmencik, uitgeleend PAOK Saloniki, daar aan zijn vertrouwen. De Tsjech, die al een doelpunt kon maken in de Griekse competitie, kon ook het voorbije weekend scoren.

Tegen OFI won PAOK eenvoudig met 0-3 en Krmencik was goed voor het laatste doelpunt van de wedstrijd. Zijn tweede doelpunt in vier wedstrijden in de Griekse competitie.