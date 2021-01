Daar zijn de volgende al: na Dessel geven nog twee amateurclubs verstek in de Beker

Dessel Sport gaf al het voorbeeld en zoals verwacht krijgen ze opvolging. Na Beerschot mogen nu nog twee andere eersteklassers doorgaan naar de achtste finales van de Beker van België zonder te spelen.

Zo geven Rupel Boom en Thes er de brui aan voor hun wedstrijd in de 1/16e finales van de Beker tegen respectievelijk Eupen en Racing Genk. De burgemeesters verbieden, net zoals bij dat bij Dessel het geval was, om trainingen en matchen te spelen omwille van het coronavirus.

De amateurcompetities liggen al maanden stil door de coronacrisis. Dus werden de bekerduels uitgesteld naar 2 en 3 februari in de hoop dat het amateurvoetbal dan misschien alweer actief was. Ijdele hoop, want van versoepelingen is momenteel nog geen sprake.

Forfaitnederlaag

Met een eigen protocol, met onder meer strenge regels voor gebruik van kleedkamers en regelmatige testen, liet de Pro League de amateurclubs toe toch te trainen in functie van die bekerwedstrijden. De Burgemeesters gooien echter roet in het eten en willen geen risico nemen. Het gevolg is een forfaitscore voor Rupel Boom en Thes.