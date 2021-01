Coronabesmettingen zorgen voor totale chaos in Portugal: het zit er bovenarms op tussen de topclubs

De Final Four van de Portugese Ligabeker dreigt te ontaarden in totale chaos. De reden hiervoor is een grote uitbraak van coronabesmettingen bij topclub Benfica en een dispuut over het te volgen coronaprotocol.

Benfica zou het woensdagavond in de halve finales van de Portugese Ligabeker moeten opnemen tegen Sporting Braga. Het grote probleem is dat de club van onze landgenoten Vertonghen en Svilar dinsdag zeventien nieuwe coronagevallen binnen haar spelersgroep en technische staf bekendmaakte. Ook Jan Vertonghen testte positief op Covid-19. De club gaf aan te wachten op de aanbevelingen van het Ministerie van Volksgezondheid over eventuele deelname aan competities de komende twee weken. Porto versus Sporting Dinsdagavond staan in de andere halve finale Porto en Sporting normaal gesproken tegenover elkaar, maar ook daar zijn er problemen door corona. Volgens Porto wil Sporting twee spelers, die eerder een positieve test op COVID-19 aflegden, vier dagen vroeger dan voorzien opnieuw laten meespelen. Porto beschuldigde Sporting in een persbericht van "een aanval op de volksgezondheid". Sporting beschuldigde op zijn beurt Porto er intussen van "onaanvaardbare druk" te hebben opgelegd. Ook Braga bekritiseerde Sporting al door te zeggen dat de club een voorkeursbehandeling vraagt.