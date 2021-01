Club Brugge-huurling Loïs Openda van goudwaarde in de Nederlandse Beker

Vitesse speelde in de Nederlandse Beker een matige partij, maar Loïs Openda hielp zijn ploeg met een doelpunt en een assist naar de volgende ronde.

Club Brugge-huurling Loïs Openda was dinsdagavond opnieuw belangrijk voor Vitesse. Het ontving ADO Den Haag voor het Nederlandse TOTO KNVB Beker-duel. De spits bracht op het halfuur de thuisploeg op voorsprong, Openda verlengde een voorzet van ploegmaat Tannane in het doel. Twintig minuten voor tijd zette onze landgenoot Matu Bero op weg naar de dubbele voorsprong. ADO Den Haag zette nog een slotoffensief in, maar kwam niet verder dan een aansluitingstreffer. Ondanks een matige partij kwalifeerde Vitesse zich toch voor de volgende ronde.

Loïs Openda kwam nauwelijks aan spelen toe bij blauw-zwart, dus moest hij elders minuten verzamelen. Hij tekende op huurbasis bij Vitesse, dat een goed seizoen draait in de Eredivisie. Het nestelt zich op een tweede plaats in het klassement. De jonge Rode Duivel trof zelf ook al zesmaal raak in de Nederlandse competitie. Hij ligt bij Club Brugge nog tot 2023 onder contract.