Diaby straks niet in blauw-zwart maar een paars-wit shirt: "Anderlecht blijft grote club in het Europese voetbal"

Het ligt altijd wat gevoelig, spelers als Diaby die eerst voor Club en nadien voor Anderlecht spelen of omgekeerd. Ook al is het dan via een omweg. De Malinees ziet er geen graten in en is vooral blij met de kans om zijn carrière te herlanceren.

"Ik had nood aan een nieuwe stap in mijn carrière", zegt Diaby in een interview met Het Laatste Nieuws. "Bij Getafe zat ik op een zijspoor. Anderlecht kwam op het juiste moment." Waren er ook andere opties? "Anderlecht was het meest concreet. De coach heeft me laten verstaan dat hij me er graag bij wilde, twijfel was voor mij overbodig."

Diaby is tevreden dat hij bij zijn zoektocht naar een nieuw, mooie ploeg bij RSCA is uitgekomen. "Anderlecht blijft een grote club in het Europese voetbal." Het blijft wel een delicate keuze voor een ex-speler van Club. "Ik heb bij Club Brugge geschiedenis geschreven. Ik was er gelukkig, maar dit is voetbal."

Ik kan begrijpen dat emoties een rol spelen bij de fans

Het is nu afwachten hoe beide supportersclans reageren, zeker als er op een bepaald moment terug publiek zou worden toegelaten in de stadions. "Ik kan begrijpen dat emoties een rol spelen bij de fans, maar ik zie geen probleem. Voor mij is dit geen debat. Ik onthou het positieve van bij Club."