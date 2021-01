Benteke en Batshuayi in de problemen: één dreigt zelfs uit wedstrijdselectie te vallen

Wil er een spits opstaan voor juni alstublieft? De twee back ups voor Romelu Lukaku lijken de komende maanden alvast niet veel aan spelen toe te komen. Crystal Palace heeft immers een nieuwe spits aangetrokken. Slecht nieuws voor Christian Benteke en Michy Batshuayi.

Crystal Palace huurt Jean-Philippe Mateta de komende 18 maanden, met aankoopoptie, van Mainz. De Fransman is al langer een target en lijkt niet meteen als opvulling gekomen te zijn. Dat is slecht nieuws voor Benteke en Batshuayi, want die hebben met Wilfried Zaha en Jordan Ayew al twee concurrenten voor zich rondlopen.

Aangezien er maar plaats is voor vier aanvallers in de wedstrijdselectie dreigt Batshuayi al uit de boot te vallen. Palace is daarbij ook niet van plan om zijn aankoopoptie te lichten. Ook Benteke hoeft geen contractverlenging meer te verwachten. Dat betekent dat beide spitsen voor het EK waarschijnlijk weinig aan de bak gaan komen.