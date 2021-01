Blessure-update bij Anderlecht: geen van de drie vrijdag al in de selectie, Diaby wel topfit

"Ik kan niet slapen na een match. Ik dacht dat dat beter ging worden als trainer, maar niet dus", zei Vincent Kompany, amper een uur of 12 nadat we hem de laatste keer spraken. Nochtans heeft hij na Charleroi niet al te veel kopzorgen. Zelfs niet dat hij nog niet kan rekenen op een aantal spelers.

Adrien Trebel, Majeed Ashimeru en Sambi Lokonga zullen vrijdag nog niet in de selectie zitten. Ze volgen allen een apart programma, maar zijn nog niet klaar om weer te spelen. Kompany heeft nu ook de luxe om ze de tijd te geven, want hun vervangers doen het goed.

Wie wil waarschijnlijk meteen in de selectie zit, is Abdoulay Diaby. De spits is topfit aangekomen bij Anderlecht. Waarschijnlijk zit hij op de bank, want hij moet zich nog de principes van het paars-witte voetbal eigen maken.