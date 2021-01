Is play-off 1 nog mogelijk voor AA Gent? "Geven de moed niet op" vs "Je kan niet van Luik naar Parijs zonder over Brussel te gaan"

AA Gent ging nu ook tegen Antwerp in eigen huis onderuit en staat zo pas dertiende(!) in de stand na 21 speeldagen. De kloof met play-off 1 is opnieuw zeven punten geworden, maar er staan vooral nog veel teams daartussen.

"Waar wij staan, moeten we niet over play-off 1 bezig zijn of daarop mikken", aldus Hein Vanhaezebrouck. "Er staan nog zoveel teams tussen ons, we moeten eerst al eens naar een plek gaan die recht geeft op play-off 2."

"Je kan niet van Luik naar Parijs rechtstreeks. Je moet via Brussel - of via Antwerpen, maar goed, ik wil maar zeggen: stap voor stap", is de oefenmeester van de Buffalo's duidelijk in zijn bewoordingen - zeker omdat er ook opnieuw moeilijke matchen aankomen, te beginnen met een match in de Genkse Luminus Arena.

We geven de moed nog niet op

"Het wordt moeilijk stilaan, het is altijd een beetje hetzelfde. We spelen goed, maar pakken geen punten", zuchtte Ngadeu dan weer diep. "Maar play-off 2 is voor ons geen doel, we willen echt nog gaan voor play-off 1."

"We gaan daar nog vol voor. We geven de hoop nog niet op, dat is ook onze boodschap richting de supporters. We moeten zoveel mogelijk punten proberen pakken en dan zien waar we uitkomen aan het einde van de rit."