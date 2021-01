Keulen duwt Schalke 04 en Benito Raman nog dieper in het dal na doelpunt in blessuretijd

Drama voor Schalke 04 in de degradatietopper tegen Keulen. De ploeg uit Gelsenkirchen leek af te stevenen op een gelijkspel, maar diep in blessuretijd kregen Benito Raman en co het deksel alsnog op de neus. Eens te meer blijft Schalke met lege punten achter.