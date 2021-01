Racing Genk ziet af van juridische stappen tegen Moeskroen

Racing Genk was woedend over de staat van het besneeuwde veld op Le Canonnier afgelopen zaterdag. Volgens de Limburger had men bij Moeskroen niet alles in het werk gesteld om het veld bespeelbaar te worden. De nummer twee ondernam juridische stappen, maar ziet daar nu van af.

Racing Genk legde een klacht neer bij de KBVB. Wanneer ze gelijk zouden krijgen, werd de 2-0 nederlaag omgezet in een forfaitzege. Maar de Limburgers komen nu terug op hun beslissing en trekken de klacht weer in. Lees hieronder het statement dat Racing Genk deelde op haar officiële kanalen: KRC Genk ziet af van haar voornemen om juridische stappen te ondernemen naar aanleiding van de wedstrijd van afgelopen zaterdag in Moeskroen. De bestaande regelgeving laat geen ruimte. Daarom hebben we beslist om de zaak niet op de spits te drijven. Inhoudelijk blijven we bij ons standpunt dat deze wedstrijd in de gegeven omstandigheden niet had mogen gespeeld worden. Gelukkig waren er geen zware blessures. Indien dergelijke situatie zich in de toekomst herhaalt, zal de club ter plaatse bekijken of de kwaliteit van het voetbal ernstig beïnvloed wordt en de veiligheid van de spelers in gevaar is, en desnoods beslissen om niet te spelen. De Pro League heeft ons bevestigd dat zowel de regelgeving als de licentievoorwaarden zullen opgenomen worden in de komende strategische oefening. We kijken uit naar de resultaten van deze evaluatie. KRC Genk zal een schrijven richten aan de Pro League en de KBVB om haar standpunt constructief uiteen te zetten. Geen juridische stappen, maar debat is geopend. 🔵⚪️



👉https://t.co/R5zLAXA8RF#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/V6BQCf8uau — KRC Genk (@KRCGenkofficial) January 20, 2021 Morgen krijgt Racing Genk de kans om sportieve revanche te nemen. Dan ontvangt het AA Gent in de eigen Luminus Arena.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KRC Genk - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (21/01).