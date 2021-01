28 jaar en hoofdtrainer bij Beerschot: "Vergeet niet dat ik al zeven jaar actief ben in het profvoetbal"

Vanavond zit er met Will Still een nieuwe trainer op de Beerschot-bank in Eupen. De 28-jarige kersverse T1 is altijd al ambitieus geweest en daarom liet hij ook de kans liggen om met Hernan Losada mee te gaan naar Amerika.

Ik stond voor een moeilijke, maar tegelijk ook weer niet zó moeilijke keuze", zei Still daarover. "In mijn achterhoofd had ik altijd al de ambitie om op termijn hoofdtrainer te worden. Alleen had ik daar geen concrete timing op geplakt. Ik ben blij dat Beerschot me nu al het vertrouwen wil schenken." Still heeft ervaring van voor een groep te staan. Hij straalt ook zelfvertrouwen uit. "Vergeet niet dat ik al zeven jaar actief ben in het profvoetbal. In al die jaren heb ik natuurlijk veel bijgeleerd, maar ik ben wel nog steeds dezelfde persoon."





Volg Eupen - Beerschot live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.