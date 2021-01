Krépin Diatta op weg naar de Ligue 1: 'Onderhandelingen tussen AS Monaco en Club Brugge zitten in een vergevorderd stadium'

Krépin Diatta ontwikkelde zich de voorbije seizoen bij Club Brugge tot de sterkhouder in de Jupiler Pro League. Het vertrek hing dan ook al een tijdje in de lucht, maar nu lijkt de 21-jarige winger ook echt op weg richting de uitgang bij Club Brugge. De Senegalees kiest voor een nieuw avontuur in de Ligue 1. Volgens Het Laatste Nieuws trekt hij naar AS Monaco, dat hem al een tijdje volgt. Momenteel lopen de onderhandelingen tussen beide partijen nog. Club Brugge zou ook een enorme som verdienen aan het vertrek. Woensdagavond scoorde Krépin Diatta nog het winnende doelpunt tegen KV Oostende. Na het laatste fluitsignaal zou hij ook al afscheid hebben genomen van zijn ploeggenoten en technische staf. De Senegalees kwam dit seizoen al 19 keer in actie voor Club Brugge, daarin vond hij negenmaal de weg naar het doel. Als alles goed verloopt trek hij dus naar het Prinsdom, dat zich in de Ligue 1 op een vierde plaats nestelt.